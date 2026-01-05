< sekcia Regióny
Žarnovica plánuje v tomto roku viacero investičných akcií
Žarnovica sa v súčasnosti uchádza aj o externé zdroje na rekonštrukciu budovy prvého stupňa základnej školy a budovy depa v mestskom športovom areáli.
Žarnovica 5. januára (TASR) - Mesto Žarnovica plánuje v roku 2026 realizáciu viacerých investičných akcií. Pokračovať bude už v rozbehnutých projektoch, no zároveň pripravuje nové, na ktoré sa snaží získať prostriedky z externých zdrojov. V tohtoročnom rozpočte mesta je na investičné akcie vyčlenených 582.300 eur.
Primátorka Alena Kazimírová pre TASR priblížila, že mesto aktuálne pokračuje v realizácii projektu zameranom na revitalizáciu školského športového areálu a modernizácie priestorov základnej školy. Mesto na jeho realizáciu získalo ešte vlani nenávratný finančný príspevok vo výške viac ako 806.000 eur.
Takisto pokračuje v obnove hasičskej zbrojnice s cieľom znížiť jej energetickú náročnosť. Okrem výmeny strešnej krytiny budovu zateplia, vymenia osvetlenia za LED svietidlá, pôvodné plynové kotle a bojlery na prípravu teplej vody nahradí nové tepelné čerpadlo a nové zásobníky a na streche pribudne fotovoltická elektráreň. Výmenu strešnej krytiny mesto realizovalo z vlastných zdrojov a ostatná obnova sa podľa Kazimírovej realizuje vďaka externým zdrojom.
V tohtoročnom rozpočte mesta sú tiež vyčlenené finančné prostriedky na realizačný projekt priechodov pre chodcov a realizáciu samotných stavebných prác na zriadení nových priechodov vo viacerých lokalitách. Samospráva chce týmto projektom zvýšiť bezpečnosť chodcov na území mesta. V pláne je aj realizácia projektu organizácie dopravy na Dolnej ulici a Bystrickej ulici.
Primátorka doplnila, že v budúcnosti by mohli v meste pribudnúť ďalšie nájomné byty, mesto totiž aktuálne pripravuje podklady na verejné obstarávanie na vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu nového bytového domu, ktorý by mal mať 23 bytových jednotiek. Plánuje tiež doplniť kamerový systém, vypracovať passport dopravného značenia či nakúpiť nové zostavy do chillout zóny. Prostriedky tiež vyčlenilo na viaceré projektové dokumentácie.
Žarnovica sa v súčasnosti uchádza aj o externé zdroje na rekonštrukciu budovy prvého stupňa základnej školy a budovy depa v mestskom športovom areáli. Prostriedky na spolufinancovanie týchto projektov mesto podľa primátorky zapracovalo do tohtoročného rozpočtu. Takisto vyčlenilo prostriedky na obstaranie doplnku k územno-plánovacej dokumentácii, na realizáciu oddychovej zóny v mestskej časti Žarnovická Huta či urbanistickú štúdiu v súvislosti s individuálnou bytovou výstavbou.
