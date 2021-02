Žarnovica po týždni opäť zatvára základnú školu

Žarnovica 26. februára (TASR) – Mesto Žarnovica od pondelka (1. 3.) zatvára základnú školu (ZŠ) na ulici Fraňa Kráľa a výrazne obmedzuje prevádzku materskej školy (MŠ). Školské zariadenia boli otvorené len týždeň, okres sa však pre nepriaznivú situáciu zaradil medzi takzvané čierne okresy.



„Prevádzka MŠ a elokovaných tried bude zabezpečená len pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti,“ informovalo mesto na webovej stránke. Žiaci prvého stupňa ZŠ od budúceho týždňa opäť prechádzajú na dištančnú formu vzdelávania, rovnako i žiaci všetkých odborov základnej umeleckej školy.



„Situácia je veľmi vážna,“ potvrdila pre TASR zástupkyňa primátora Alena Kazimírová. Samospráva počas soboty (27. 2.) zorganizuje antigénové testovanie obyvateľov. Odberové miesta budú k dispozícii v kultúrnom dome od 8.00 do 18.00 h a v mestskom športovom areáli od 8.00 do 16.00 h.



Základnú školu od pondelka opäť zatvorí aj mesto Nová Baňa v Žarnovickom okrese. Primátor mesta Branislav Jaďuď pre TASR potvrdil, že samospráva sa pri rozhodovaní riadi aktuálnou podobou COVID automatu. Materská škola v Novej Bani ostane otvorená iba pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry.