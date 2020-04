Žarnovická samospráva pre výpadky príjmov plánuje viaceré opatrenia

Žarnovica 17. apríla (TASR) - Pre rozsiahle plánované výpadky príjmov plánuje samospráva v Žarnovici viaceré opatrenia. Viceprimátorka Alena Kazimírová priblížila, že Rada pre rozpočtovú zodpovednosť odhadla výpadok daní z príjmov fyzických osôb pre mesto Žarnovica na tento rok vo výške približne od 142.000 až do 650.000. eur. K týmto stratám je podľa jej slov potrebné pripočítať výpadky príjmov z nájmu, zo vstupného na kultúrne a športové podujatia a hradenie nákladov na boj s novým koronavírusom.



"Tak ako možno aj iné mestá a obce, aj mesto Žarnovica pristúpilo k zníženiu výdavkov vo všetkých oblastiach, okrem bezpečnosti, verejného poriadku, čistenia mesta a odpadového hospodárstva. Vedenie mesta v spolupráci s ekonomickým oddelením neustále analyzuje dosahy na príjmy a výdavky. V bežných príjmoch mesta povoleným znížením príjmov rozpočtujeme približne 548.000 eur," podotkla.



Šetrenie sa dotkne najmä zamestnancov úradu, vedenia mesta a niektorých plánovaných investícií. Kazimírová uviedla, že mesto prijalo opatrenia, ktoré už platia a týkajú sa zníženia úväzkov zamestnancom mestského úradu a tiež prípadných odmien v časovom horizonte do 30. júna tohto roka. Na rokovaní mestského zastupiteľstva sa budú žarnovickí poslanci zaoberať návrhom na 30-percentné zníženie platu primátora. Následne sa zníženie platu bude týkať aj zástupcu primátora.



"Pripravený je tiež návrh rozpočtového opatrenia, a to zníženie finančných prostriedkov z dotácií a presun týchto finančných prostriedkov na zabezpečenie výdavkov spojených s ochranou proti novému koronavírusu," dodala Kazimírová.



Mesto tiež pozastavilo niektoré plánované investície, ako vybudovanie dvoch nových parkovísk, nového chodníka a miestnej komunikácie. Naopak, zníženie sa podľa viceprimátorky nebude týkať zabezpečenia schváleného grantového financovania. "Mesto muselo pristúpiť k zníženiu finančných prostriedkov aj v školách a školských zariadeniach, kde má originálne kompetencie," doplnila.