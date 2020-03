Žarnovica hľadá dobrovoľníkov pre občianske hliadky

Žarnovica 26. marca (TASR) – Žarnovická samospráva chce proti šíreniu nového koronavírusu bojovať aj tým, že bude kontrolovať miesta, kde sa stretávajú občania. Hľadá preto dobrovoľníkov, z ktorých by zložila občianske hliadky. Tie by mali byť nápomocné mestskej polícii.



Jednou z ich úloh má byť monitorovanie a predchádzanie vzniku konfliktov v rámci mesta. Občianske hliadky tiež budú dohliadať na dodržiavanie nočného pokoja, ochranu verejného majetku a majetku obyvateľov pred poškodzovaním či hlásiť MsP prípady hroziaceho väčšieho konfliktu a protiprávneho konania obyvateľov v súvislosti s udržovaním verejného poriadku.



Ako informuje radnica, občianske hliadky by však mali nielen upozorňovať na protispoločenskú činnosť, ale tiež vedieť obyvateľom poskytnúť základné informácie v oblasti ochrany zdravia a hygieny v súvislosti so šírením nového koronavírusu.



Žarnovická samospráva vyvíja v čase mimoriadnej situácie aj ďalšie opatrenia. Pre osamelo žijúcich obyvateľov zabezpečuje pomoc s nákupmi. V spolupráci s miestnymi dobrovoľnými hasičmi zabezpečuje dezinfekciu verejných miest so zvýšeným pohybom osôb.