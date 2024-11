Žarnovica 4. novembra (TASR) - Žarnovická samospráva chce poznať názor mladých ľudí na život v meste. Do 17. novembra sa môžu zapojiť do dotazníkového prieskumu a vyjadriť svoj názor na túto tému. Mapovanie potrieb miestnej mládeže súvisí s prípravou Akčného plánu rozvoja práce s deťmi a mládežou.



Dotazník je určený pre mladých od 11 do 30 rokov. Samospráva chce vedieť, na čom im záleží. "Zaujíma nás, ako žijú mladí ľudia v meste, čo im v meste chýba, ako trávia voľný čas a čo očakávajú," uvádza mesto na svojej oficiálnej internetovej stránke.



Výsledky dotazníka budú z časti podkladom k pripravovanému Akčnému plánu rozvoja práce s deťmi a mládežou v meste Žarnovica na roky 2025 až 2026. Radnica ďalej dodáva, že vyplnenie dotazníka zaberie približne osem minút a odpovede sú anonymné.