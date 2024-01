V areáli základnej školy v Žarnovici otvorili verejné klzisko

Žarnovica 9. januára (TASR) - V areáli Základnej školy na Ulici Fraňa Kráľa v Žarnovici v priestoroch viacúčelového ihriska je od utorka otvorené verejné klzisko. Na sociálnej sieti o tom informovala žarnovická samospráva.



Ako ďalej uvádza oddelenie kultúry, mládeže a športu (OKMŠ) žarnovického mestského úradu, vstup na klzisko je zdarma, na mieste je tiež možné bezplatné zapožičanie korčúľ.



Klzisko bude pre verejnosť otvorené v pondelky až piatky od 14.00 do 19.00 h, počas víkendov od 10.00 do 19.00 s obednou prestávkou od 12.00 do 13.00 h.



"Keďže plocha klziska je syntetická, nie je možný vstup v korčuliach so zúbkami, tzv. krasokorčuľami, a rovnako tam nie je možné hrať hokej. Veríme, že pri dodržiavaní pravidiel nám všetkým bude klzisko slúžiť čo najdlhšie," uvádza OKMŠ.