SOŠ v Žarnovici má byť technologicky najlepšou školou v regióne
Pri plánovaní projektu bola súčinná aj spoločnosť Neuman Aluminium Fliesspresswerk, ktorá so školou spolupracuje v rámci odboru mechanik číslicovo riadených strojov.
Autor TASR
Žarnovica 11. marca (TASR) - Žiaci Strednej odbornej školy (SOŠ) v Žarnovici sa budú od začiatku budúceho školského roka učiť vo vynovených moderných priestoroch a s pomocou nového prístrojového vybavenia. Škola totiž aktuálne prechádza rozsiahlou modernizáciou v hodnote viac ako štyri milióny eur, vďaka ktorej bude podľa jej zriaďovateľa Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) technologicky najlepšie vybavenou školou v širokom okolí.
„Ide o najvýznamnejšiu investíciu za posledných 20 rokov do tejto školy,“ poznamenal počas kontrolného dňa predseda BBSK Ondrej Lunter. Zároveň podotkol, že investícia má školu ešte viac zatraktívniť a pritiahnuť do jej lavíc viac žiakov.
Lunter priblížil, že súčasťou rozsiahlej rekonštrukcie sú stavebné práce v objeme 2,18 milióna eur, ktoré zahŕňajú zateplenie budov strechy, dispozičné zmeny odborných učební, bezbariérové riešenia, vybudovanie spojovacej chodby či nové šatne pre žiakov, zázemie pre učiteľov a zasadaciu miestnosť. Stavebné práce sú podľa jeho slov zhruba v polovici a hotové by mali byť do júna.
Po ich ukončení vybavia školu modernou technikou v hodnote dvoch miliónov eur, pribudnú CNC sústruhy a frézy, lasery, 3D meracie rameno či vybavenie pre elektrotechniku a automatizáciu. Ich výber pripomienkovali podľa Luntera aj miestni zamestnávatelia, ktorí so školou spolupracujú v oblasti duálneho vzdelávania. Predseda kraja zároveň ocenil víziu vedenia školy, ktoré chce zo školy vytvoriť v budúcnosti technologické centrum otvorené aj pre firmy.
Pri plánovaní projektu bola súčinná aj spoločnosť Neuman Aluminium Fliesspresswerk, ktorá so školou spolupracuje v rámci odboru mechanik číslicovo riadených strojov. Jej výkonný riaditeľ Ľuboš Šuriansky poznamenal, že absolventi tohto vzdelávania majú pre spoločnosť veľký význam a v radoch jej zamestnancov je ich už zhruba 20. „Mám česť a možnosť povedať, že veľa žiakov ostáva v našich závodoch v regióne,“ podotkol v tejto súvislosti.
Riaditeľ školy Marek Rybár skonštatoval, že vďaka rekonštrukcii nielen posilnia odborný výcvik, ale zároveň zmažú kus investičného dlhu na budovách školy. „Získame tiež úplne nové technológie kompatibilné s tým, čo sa učí a robí vo firmách,“ poznamenal s tým, že o to lepšie dokážu študentov pripraviť na skutočnú prax.
Škola má aktuálne okolo 220 žiakov a Rybár verí, že nové podmienky posilnia aj záujem o štúdium na škole. Okrem troch študijných odborov, ktoré žiakom ponúka, sa jej v uplynulom školskom roku podarilo obnoviť po niekoľkoročnej odmlke aj učebný odbor stolár. „Verím tomu, že sa nám aj v ďalších rokoch podarí aj v tejto oblasti pripravovať deti,“ poznamenal Rybár s tým, že škola disponuje učiteľmi aj prístrojovým vybavením pre tento odbor.
