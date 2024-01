Žarnovica vyhlásila štvrtý ročník zimnej fotografickej súťaže

Žarnovica 14. januára (TASR) - Mesto Žarnovica vyhlásilo 4. ročník súťaže o najkrajšiu zimnú fotografiu s názvom Zima v Žarnovici. Súťažné fotografie môžu záujemcovia zasielať do konca januára. Samospráva o tom informovala na sociálnej sieti.



Súťaž je určená pre deti, mládež, dospelých a študentov študujúcich v Žarnovici, respektíve v obci Hodruša-Hámre bez ohľadu na miesto trvalého pobytu. Súťažiť sa bude v troch kategóriách. Do prvej kategórie môžu záujemcovia prihlásiť amatérske neupravené fotografie zachytávajúce zimné obdobie či športové aktivity, reportážne zábery, momentky a iné. Druhá kategória je určená pre umelecké upravené fotografie a tretia kategória s názvom Zima očami detí je určená pre deti a mládež do 15 rokov.



Vyhlasovatelia súťaže ďalej uvádzajú, že zapojiť sa môže každý fotograf, ktorého osloví zadaná téma. "Poňatie témy je na samotnom autorovi fotografie," uviedlo mesto. Podrobné informácie nájdu súťažiaci na oficiálnej internetovej stránke mesta a aj na sociálnej sieti.



Súťažné fotografie budú zverejnené na profile oddelenia kultúry, mládeže a športu žarnovického mestského úradu na sociálnej sieti, kde bude môcť verejnosť od 1. februára do 11. februára hlasovať. Vyhlásenie výsledkov je naplánované na 12. februára.