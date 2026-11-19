< sekcia Regióny
Žarnovica: Výstavba novej kanalizácie sa presunie do ďalších ulíc
Stavebné práce tak budú postupne prebiehať na Ulici Františka Hečku, Novej ulici, Ulici na Gremenici, Ulici Ľudovíta Štúra, Železničnej ulici, Ulici Petra Jilemnického a Februárovej ulici.
Autor TASR
Žarnovica 19. novembra (TASR) - Stavebné práce súvisiace s výstavbou novej splaškovej kanalizácie sa v tomto roku presunú aj do ďalších ulíc Žarnovice. Informovala o tom žarnovická samospráva s tým, že spoločnosť realizujúca projekt s nimi začne ešte v priebehu novembra.
Stavebné práce tak budú postupne prebiehať na Ulici Františka Hečku, Novej ulici, Ulici na Gremenici, Ulici Ľudovíta Štúra, Železničnej ulici, Ulici Petra Jilemnického a Februárovej ulici. V prípade priaznivých podmienok sa práce podľa radnice uskutočnia aj na Námestí SNP.
Samospráva upozornila, že počas realizácie stavebných prác musia obyvatelia počítať s dočasnými dopravnými obmedzeniami a obmedzením prístupu k jednotlivým nehnuteľnostiam. „Zhotoviteľ sa bude v rámci možností snažiť zabezpečiť prejazdnosť komunikácií a prístup k nehnuteľnostiam,“ uviedla.
Výstavbu kanalizácie, na ktorú Stredoslovenská vodárenská spoločnosť získala nenávratný finančný príspevok, realizuje spoločnosť Strabag. Projekt Aglomerácia Žarnovica - kanalizácia a čistiareň odpadových vôd počíta s dobudovaním celkovo 18,78 kilometra stokovej siete pre viac ako 600 domácností. Projekt zahŕňa 26 ulíc v meste Žarnovica a kompletnú rekonštrukciu existujúcej čistiarne odpadových vôd.
Stavebné práce tak budú postupne prebiehať na Ulici Františka Hečku, Novej ulici, Ulici na Gremenici, Ulici Ľudovíta Štúra, Železničnej ulici, Ulici Petra Jilemnického a Februárovej ulici. V prípade priaznivých podmienok sa práce podľa radnice uskutočnia aj na Námestí SNP.
Samospráva upozornila, že počas realizácie stavebných prác musia obyvatelia počítať s dočasnými dopravnými obmedzeniami a obmedzením prístupu k jednotlivým nehnuteľnostiam. „Zhotoviteľ sa bude v rámci možností snažiť zabezpečiť prejazdnosť komunikácií a prístup k nehnuteľnostiam,“ uviedla.
Výstavbu kanalizácie, na ktorú Stredoslovenská vodárenská spoločnosť získala nenávratný finančný príspevok, realizuje spoločnosť Strabag. Projekt Aglomerácia Žarnovica - kanalizácia a čistiareň odpadových vôd počíta s dobudovaním celkovo 18,78 kilometra stokovej siete pre viac ako 600 domácností. Projekt zahŕňa 26 ulíc v meste Žarnovica a kompletnú rekonštrukciu existujúcej čistiarne odpadových vôd.