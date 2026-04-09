Štvrtok 9. apríl 2026Meniny má Milena
Žarnovičania môžu hlasovať za projekty participatívneho rozpočtu

Ilustračná snímka. Foto: TASR Jaroslav Novák

Autor TASR
Žarnovica 9. apríla (TASR) - Obyvatelia Žarnovice môžu od štvrtka až do konca apríla hlasovať za občianske projekty, ktoré sa uchádzajú o podporu z participatívneho rozpočtu na rok 2026. Informovala o tom miestna samospráva s tým, že celkový rozpočet na projekty je 15.000 eur.

Obyvatelia môžu hlasovať minimálne za jeden a maximálne tri projekty. Vyberať si môžu celkovo z piatich projektov, ktoré sú zamerané na voľnočasové aktivity, kultúrne podujatia či skvalitnenie verejných priestranstiev. Hlasovať môžu prostredníctvom portálu zarnovica.hlasobcanov.sk, a to do 30. apríla. Výsledky vyhlásia v máji. Od začiatku júna až do konca novembra bude prebiehať realizácia projektov.

Možnosť uchádzať sa o prostriedky z participatívneho rozpočtu mesta Žarnovica majú obyvatelia prvýkrát. Podľa samosprávy ide o jedinečnú príležitosť podporiť nápady, ktoré vznikli priamo medzi ľuďmi a majú potenciál spraviť mesto krajším, živším a príjemnejším pre každodenný život.
