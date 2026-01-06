Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 6. január 2026Meniny má Antónia
< sekcia Regióny

Zásadnou investíciou bude v Trnave revitalizácia sídliska Linčianska

.
Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Hana Štefánková

Rok 2025 priniesol podľa trnavskej radnice samosprávam viaceré výzvy.

Autor TASR
Trnava 6. januára (TASR) - Mesto Trnava považuje za zásadnú investíciu roka 2026 revitalizáciu verejných priestorov sídliska Linčianska. Ako TASR uviedla hovorkyňa mesta Veronika Majtánová, ide o najväčší projekt obnovy sídliska na Slovensku. Mesto má však podľa jej slov pripravené viaceré zámery, napríklad v oblasti školstva, dopravy i kultúry.

Rok 2025 priniesol podľa trnavskej radnice samosprávam viaceré výzvy. „Napriek náročnej spoločenskej i ekonomickej situácii sa nám - aj s pomocou externých zdrojov - darilo pokračovať v rozbehnutých investičných akciách, realizovať množstvo projektov a prinášať obyvateľom mesta i kvalitné služby, sociálne programy i pestrú ponuku podujatí,“ doplnila Majtánová.

Mesto v rozpočte na rok 2026 vyčlenilo na kapitálové výdavky viac ako 28 miliónov eur. Objemom najvýznamnejšími investíciami je revitalizácia verejných priestranstiev na Linčianskej s celkovým rozpočtom 12,2 milióna eur, z toho 4,9 milióna eur tvorí spolufinancovanie mesta.

Takisto rekonštrukcia školského areálu Základnej školy s materskou školou na ulici Andreja Kubinu s rozpočtom 2,1 milióna eur. Spolufinancovanie zo strany mesta je na úrovni 1,4 milióna eur. Plánované je okrem iného aj dokončenie projektu rekonštrukcie Emmerovej vily.
.

Neprehliadnite

Prezident si želá, aby bol rok 2026 rokom pokoja, mieru a prosperity

OBRAZOM: Legendárny hokejista Jozef Golonka oslavuje 88. narodeniny

Týždenník: Silnejší môže všetko

Fico: Urobím všetko, aby Slovensko nebolo zatiahnuté do vojny