< sekcia Regióny
Zásadnou investíciou bude v Trnave revitalizácia sídliska Linčianska
Rok 2025 priniesol podľa trnavskej radnice samosprávam viaceré výzvy.
Autor TASR
Trnava 6. januára (TASR) - Mesto Trnava považuje za zásadnú investíciu roka 2026 revitalizáciu verejných priestorov sídliska Linčianska. Ako TASR uviedla hovorkyňa mesta Veronika Majtánová, ide o najväčší projekt obnovy sídliska na Slovensku. Mesto má však podľa jej slov pripravené viaceré zámery, napríklad v oblasti školstva, dopravy i kultúry.
Rok 2025 priniesol podľa trnavskej radnice samosprávam viaceré výzvy. „Napriek náročnej spoločenskej i ekonomickej situácii sa nám - aj s pomocou externých zdrojov - darilo pokračovať v rozbehnutých investičných akciách, realizovať množstvo projektov a prinášať obyvateľom mesta i kvalitné služby, sociálne programy i pestrú ponuku podujatí,“ doplnila Majtánová.
Mesto v rozpočte na rok 2026 vyčlenilo na kapitálové výdavky viac ako 28 miliónov eur. Objemom najvýznamnejšími investíciami je revitalizácia verejných priestranstiev na Linčianskej s celkovým rozpočtom 12,2 milióna eur, z toho 4,9 milióna eur tvorí spolufinancovanie mesta.
Takisto rekonštrukcia školského areálu Základnej školy s materskou školou na ulici Andreja Kubinu s rozpočtom 2,1 milióna eur. Spolufinancovanie zo strany mesta je na úrovni 1,4 milióna eur. Plánované je okrem iného aj dokončenie projektu rekonštrukcie Emmerovej vily.
Rok 2025 priniesol podľa trnavskej radnice samosprávam viaceré výzvy. „Napriek náročnej spoločenskej i ekonomickej situácii sa nám - aj s pomocou externých zdrojov - darilo pokračovať v rozbehnutých investičných akciách, realizovať množstvo projektov a prinášať obyvateľom mesta i kvalitné služby, sociálne programy i pestrú ponuku podujatí,“ doplnila Majtánová.
Mesto v rozpočte na rok 2026 vyčlenilo na kapitálové výdavky viac ako 28 miliónov eur. Objemom najvýznamnejšími investíciami je revitalizácia verejných priestranstiev na Linčianskej s celkovým rozpočtom 12,2 milióna eur, z toho 4,9 milióna eur tvorí spolufinancovanie mesta.
Takisto rekonštrukcia školského areálu Základnej školy s materskou školou na ulici Andreja Kubinu s rozpočtom 2,1 milióna eur. Spolufinancovanie zo strany mesta je na úrovni 1,4 milióna eur. Plánované je okrem iného aj dokončenie projektu rekonštrukcie Emmerovej vily.