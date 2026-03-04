< sekcia Regióny
Zasadnutie mestského zastupiteľstva v Trenčíne prerušila polícia
Autor TASR
Trenčín 4. marca (TASR) - Zasadnutie mestského zastupiteľstva v Trenčíne v stredu nakrátko prerušila polícia. Zaistila mobilné telefóny dvom osobám, ktoré boli na zasadnutí zastupiteľstva. TASR o tom informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
„Z dôvodu, aby nedošlo k zmareniu vyšetrovania, dnes v ranných hodinách boli v súvislosti s procesnými úkonmi zaistené dva mobilné telefóny u dvoch osôb, ktoré sa v tom čase nachádzali spoločne na mestskom zastupiteľstve v Trenčíne. Po opustení sály zastupiteľstva boli vyzvané na uvedené úkony,“ informovala hovorkyňa.
Ako dodala, momentálne nie je možné prípad bližšie špecifikovať, keďže by mohli byť zmarené ďalšie procesné úkony. „Hneď ako to procesná situácia umožní, poskytneme bližšie informácie,“ doplnila Klenková.
