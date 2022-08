Zásah bleskom pod Kriváňom neprežil 33-ročný Poliak

Vysoké Tatry 15. augusta (TASR) - Zásah bleskom neprežil v pondelok vo Vysokých Tatrách 33-ročný poľský turista, zranil sa aj ďalší človek. Žiadosť o pomoc prijala v poobedňajších hodinách Horská záchranná služba (HZS) z modro značeného turistického chodníka pod Kriváňom. "Turistov zasiahol blesk pri náhlej zmene počasia počas túry," uvádza HZS na svojej stránke.



Podmienky v horách umožnili nasadenie leteckej techniky, preto o súčinnosť k zásahu požiadali posádku leteckých záchranárov aj Letku Ministerstva vnútra (MV) SR. "Blesk udrel do skupiny turistov z Poľska. Na palubu vrtuľníka sa pridal aj horský záchranár. Po prílete k miestu nešťastia bol spolu s lekárkou pomocou navijaka vysadený v teréne. Na mieste medzi skalami ležal nehybne jeden muž, ktorý, žiaľ, nejavil žiadne známky života a lekárka u neho mohla už len skonštatovať úmrtie," uviedla hovorkyňa Air-Transport Europe Zuzana Hopjaková.



Druhého 33-ročného turistu po zásahu odhodilo, pričom utrpel úraz v oblasti tváre a chrbtice. HZS uviedla, že si necítil končatiny. "So záchranármi komunikoval, no na okolnosti nehody si nepamätal a bol dezorientovaný," dodala Hopjaková. Záchranári ho pripravili na evakuáciu z miesta pomocou transportnej siete. Počas medzipristátia mu lekárka doplnila ďalšiu liečbu a následne bol v stabilizovanom stave prevezený do popradskej nemocnice.



Horskí záchranári v teréne následne nabalili telesné pozostatky nebohého Poliaka, ktoré boli v súčinnosti s Letkou MV SR transportované na Štrbské Pleso. Odtiaľ záchranári HZS mŕtvolu terénnym vozidlom dopravili do Starého Smokovca, kde ju odovzdali príslušníkom Policajného zboru a obhliadajúcemu lekárovi.



HZS aj v súvislosti s týmto prípadom upozorňuje turistov, aby si pred zvolenou túrou, respektíve v oblasti, kde je cieľ ich túry, pozreli vývoj počasia. "V horách sa počas letných mesiacov výrazne zvyšuje búrková činnosť. Návštevníkom horských oblastí odporúčame, aby na túry nastupovali v skorých ranných hodinách a aby sa pri prognóze búrkovej činnosti vyhýbali exponovaným trasám, z ktorých nemajú kam ujsť," uzatvára HZS.