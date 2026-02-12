< sekcia Regióny
ZÁSAH KUKLÁČOV: Skupina chcela pripraviť ľudí o nehnuteľnosti
Viaceré zaisťovacie úkony realizovali policajti v meste Košice a v Rožňave.
Autor TASR
Košice 12. februára (TASR) - Za pokračovací zločin podvodu obvinil košický krajský policajný vyšetrovateľ štyri osoby. „Vyšetrovanie preukázalo, že obvinení sa na skutkoch podieľali formou účastníctva a poskytovania pomoci,“ informovala polícia na sociálnej sieti. V utorok (10. 2.) v skorých ranných hodinách zasahovali u dvoch obvinených tzv. kukláči.
Muži sa podľa polície rozhodli obohatiť na úkor cudzieho majetku. „Rafinovaným plánom chceli oklamať viaceré osoby a pripraviť ich o nehnuteľnosti,“ uviedla polícia.
Vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na podanie návrhu na vzatie dvoch z obvinených do väzby.
