ZÁSAH KUKLÁČOV: Skupina chcela pripraviť ľudí o nehnuteľnosti

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Martin Baumann

Viaceré zaisťovacie úkony realizovali policajti v meste Košice a v Rožňave.

Autor TASR
Košice 12. februára (TASR) - Za pokračovací zločin podvodu obvinil košický krajský policajný vyšetrovateľ štyri osoby. „Vyšetrovanie preukázalo, že obvinení sa na skutkoch podieľali formou účastníctva a poskytovania pomoci,“ informovala polícia na sociálnej sieti. V utorok (10. 2.) v skorých ranných hodinách zasahovali u dvoch obvinených tzv. kukláči.

Muži sa podľa polície rozhodli obohatiť na úkor cudzieho majetku. „Rafinovaným plánom chceli oklamať viaceré osoby a pripraviť ich o nehnuteľnosti,“ uviedla polícia.

Vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na podanie návrhu na vzatie dvoch z obvinených do väzby.

