Zásah NAKA nesúvisí s Chrenkom, polícia bola u jeho bývalej manželky

Bratislava 29. marca (TASR) – Pondelkový zásah Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) v Bratislave nesúvisel s Ivanom Chrenkom ani s jeho podnikateľskými či súkromnými aktivitami. Pre TASR to uviedol Sebastián Révay, hovorca spoločnosti HB Reavis, ktorej je Chrenko majoritným vlastníkom.



Zásah polície sa uskutočnil v nehnuteľnosti Chrenkovej bývalej ženy, čo potvrdila aj advokátska kancelária Law & Trust, ktorá ju zastupuje. "Potvrdzujeme, že dnes ráno bol vykonaný zásah NAKA u zamestnanca servisnej spoločnosti, ktorý sa pracovne zdržiava v správcovskom dome na pozemku V. Chrenkovej. Zásah NAKA smeroval len voči tomuto zamestnancovi v súvislosti s jeho súkromnými aktivitami a nemá nič spoločné s našou mandantkou, jej rodinnými príslušníkmi ani so žiadnymi osobami s rovnakým priezviskom, ako má naša mandantka," uviedla kancelária.



Hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka pre TASR k pondelkovému zásahu uviedol, že v tejto chvíli nie je možné poskytnúť žiadne informácie.



Televízia Joj na svojom webe noviny.sk v pondelok ráno informovala, že NAKA zasahuje v rezidencii v obci Marianka, ktorá patrí podnikateľovi Chrenkovi. Akcia má súvisieť s násilným zločinom. Neskôr televízia spresnila, že polícia v rezidencii v Marianke nezasahovala a domová prehliadka s podnikateľom nesúvisí. Zásah NAKA mal byť v inom objekte v bratislavskej Záhorskej Bystrici a súvisieť mal s aktivitami správcu nehnuteľnosti, v ktorej má bývať aj bývalá Chrenkova manželka s rodinou.



Polícia podľa Joj vyšetruje údajne likvidáciu nepohodlnej osoby. Portál Aktuality.sk píše, že to má zrejme súvis so zastrašovaním bývalého starostu Marianky Dušana Statelova.