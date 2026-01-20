Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
ZÁSAH POD CHOPKOM: Záchranári pomáhali 14-ročnému snoubordistovi

Na snímke výhľad z Chopka. Foto: TASR - Miroslava Mlynárová

So zlomeninou predkolenia bol letecky transportovaný do Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici.

Autor TASR
Demänovská Dolina 20. januára (TASR) - Leteckí záchranári z Banskej Bystrice v pondelok (19. 1.) zasahovali pri dvoch udalostiach na Liptove a Kysuciach. Na sociálnej sieti o tom informovala Letecká záchranná služba Air - Transport Europe (ATE).

Najskôr zasahovali v ťažko dostupnom teréne v rekreačnej oblasti Vyšné Vane v okrese Čadca, kde pomoc potrebovala staršia pani s kardiálnym zlyhávaním. „S vážnou diagnózou, no v stabilizovanom stave bola letecky prevezená do nemocničného zariadenia,“ podotkli záchranári.

Druhý zásah leteckých záchranárov si vyžiadalo zranenie 14-ročného snoubordistu, ktorý sa nachádzal pod Chopkom. „So zlomeninou predkolenia bol letecky transportovaný do Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici,“ dodali z ATE.
