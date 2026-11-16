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ZÁSAH POLÍCIE V MARTINE: Zaistili metamfetamín, muž skončil vo väzbe
Zadržaniu muža predchádzala policajná akcia, počas ktorej policajti skontrolovali osobné motorové vozidlo BMW.
Autor TASR
Martin 16. novembra (TASR) - Martinský policajný vyšetrovateľ obvinil 39-ročného muža zo zločinu neoprávneného prechovávania omamnej a psychotropnej látky. TASR o tom v pondelok informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.
Zadržaniu muža predchádzala policajná akcia, počas ktorej policajti skontrolovali osobné motorové vozidlo BMW. „Pri prehliadke vozidla zaistili podozrivý materiál, ktorý bol zaslaný na expertízne skúmanie s cieľom zistiť jeho zloženie. Predbežné výsledky skúmania potvrdili podozrenie kriminalistov. V prípade zaistených látok išlo o látku metamfetamín vo väčšom množstve, a to viac ako 25 gramov,“ priblížila Kocková.
Doplnila, že vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na väzobné stíhanie obvineného muža, ktoré sudca akceptoval.
Zadržaniu muža predchádzala policajná akcia, počas ktorej policajti skontrolovali osobné motorové vozidlo BMW. „Pri prehliadke vozidla zaistili podozrivý materiál, ktorý bol zaslaný na expertízne skúmanie s cieľom zistiť jeho zloženie. Predbežné výsledky skúmania potvrdili podozrenie kriminalistov. V prípade zaistených látok išlo o látku metamfetamín vo väčšom množstve, a to viac ako 25 gramov,“ priblížila Kocková.
Doplnila, že vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na väzobné stíhanie obvineného muža, ktoré sudca akceptoval.