ZÁSAH V CHEMICKOM ZÁVODE: Polícia vedie trestné stíhanie
Autor TASR
Hnúšťa 8. decembra (TASR) - V súvislosti so zásahom v bývalom chemickom závode v Hnúšti z druhej polovice októbra polícia naďalej vedie trestné stíhanie. Obvinenie voči konkrétnej osobe či osobám zatiaľ vznesené nebolo. Pre TASR to uviedol hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.
„V uvedenom prípade naďalej prebieha trestné stíhanie pre zločin nedovolenej výroby a držania jadrových materiálov, rádioaktívnych látok, vysokorizikových chemických látok, jedov a vysoko rizikových biologických agensov a toxínov,“ skonštatoval Hájek.
V priestoroch niekdajšieho chemického závodu v Hnúšti zasahovali v druhej polovici októbra v rámci akcie Dexter príslušníci enviropolície, kontrolných chemických laboratórií civilnej ochrany Ministerstva vnútra SR a Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici a tiež členovia práporu radiačnej, chemickej a biologickej ochrany Pozemných síl Ministerstva obrany SR v Zemianskych Kostoľanoch. V priemyselnom areáli počas niekoľkých dní realizovali zaisťovacie úkony v súvislosti s neoprávnenou držbou vysokorizikových chemických látok a chemických bojových látok.
„K jednotlivým vykonávaným procesným úkonom ani k zaisteným materiálom nebudeme poskytovať bližšie informácie, aby nedošlo k zmareniu účelu vedeného trestného konania,“ dodal Hájek.
Chemické závody v Hnúšti vznikli v 20. rokoch minulého storočia, podnik sa pôvodne zameriaval na suchú destiláciu dreva, teda výrobu dreveného uhlia. Po roku 1945 bola v závode spustená výroba lakov a farieb, postupne sa pridávala aj výroba chemikálií. V 60. rokoch 20. storočia bola fabrika premenovaná na Slovenské lučobné závody (SLZ). V nasledujúcich desaťročiach v Hnúšti začali vyrábať aj výrobky z gumy. V rámci vojenskej výroby sa v podniku v minulosti vyrábali lícnicové filtre do plynových masiek a tiež detekčné preukazníkové trubičky na zisťovanie chemických látok v ovzduší, ktoré armáda v tom čase využívala na monitorovanie zamorenia prostredia bojovými chemickými látkami.
V 90. rokoch minulého storočia sa podnik rozdelil na dve samostatné spoločnosti, a to SLZ a Technická guma. Obe spoločnosti neskôr zanikli. Z časti areálu sa stal priemyselný park vo vlastníctve mesta, kde pôsobia viacerí investori. Budovy, v ktorých sa v minulosti nachádzali laboratóriá s vojenskou výrobou, vlastní spoločnosť SLZ Nova.
