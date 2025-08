ZÁSAH VRTUĽNÍKA: Poľku so zlomenou nohou ratovali na Rozsutci

Terchová 1. augusta (TASR) - Horskí záchranári z Oblastného strediska Horskej záchrannej služby (HZS) Malá Fatra pomáhali v piatok popoludní 50-ročnej poľskej turistke, ktorá si pri zostupe z Veľkého Rozsutca zlomila nohu. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojom webe.



Žena zostupovala z Veľkého Rozsutca južnou stranou spolu so skupinou turistov, keď sa pošmykla a pri následnom páde si zlomila nohu v oblasti predkolenia. „O súčinnosť pri záchrannej akcii bola požiadaná posádka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby zo Žiliny, ktorá po medzipristátí na heliporte pod Bobotami pribrala na palubu vrtuľníka horského záchranára,“ priblížila HZS.



Doplnila, že pacientka bola vyšetrená, so zafixovanou zranenou končatinou evakuovaná z exponovaného terénu a letecky transportovaná do nemocničného zariadenia v Žiline.