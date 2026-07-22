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ZÁSAH VRTUĽNÍKU:Pri Rimavskej Sobote sa zrazilo osobné a nákladné auto
Podľa doterajších informácií malo dôjsť na nákladnom aute k zlyhaniu bŕzd.
Autor TASR
Rimavská Sobota 22. júla (TASR) - Na ceste medzi Lehotou nad Rimavicou a Kokavou nad Rimavicou v okrese Rimavská Sobota došlo v stredu popoludní k nehode. Zrazilo sa osobné auto s nákladným vozidlom na prepravu dreva. Pri nehode sa zranil 57-ročný vodič osobného auta. Na mieste zasahoval vrtuľník. Informovala o tom banskobystrická krajská polícia.
„Podľa doterajších informácií malo dôjsť na nákladnom aute k zlyhaniu bŕzd, pričom sa mal jeho náves skrížiť do protismeru, kde došlo k zrážke s osobným autom. Pri nehode došlo k zraneniu 57-ročného vodiča osobného auta, ktorého z miesta nehody so zraneniami odviezol vrtuľník leteckej záchrannej služby,“ priblížila.
Policajti zároveň uviedli, že všetky bližšie okolnosti, ako aj presná príčina nehody sú predmetom ďalšieho objasňovania.
„Podľa doterajších informácií malo dôjsť na nákladnom aute k zlyhaniu bŕzd, pričom sa mal jeho náves skrížiť do protismeru, kde došlo k zrážke s osobným autom. Pri nehode došlo k zraneniu 57-ročného vodiča osobného auta, ktorého z miesta nehody so zraneniami odviezol vrtuľník leteckej záchrannej služby,“ priblížila.
Policajti zároveň uviedli, že všetky bližšie okolnosti, ako aj presná príčina nehody sú predmetom ďalšieho objasňovania.