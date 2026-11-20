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ZÁSAH ZÁCHRANÁROV NA ŠKOLE V MODRE: Hlásia intoxikáciu neznámou látkou
Zasahujúci hasiči evakuovali študentov z učebne, v ktorej malo dôjsť k úniku, do telocvične a začali s vykonávaním merania ovzdušia.
Autor TASR,aktualizované
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Bratislava 20. novembra (TASR) - Leteckých záchranárov vyslali v piatok do strednej školy v Modre pre intoxikáciu neznámou látkou. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa leteckej záchrannej služby Air-Transport Europe Zuzana Hopjaková. Hasičom v piatok krátko pred 9.00 h ohlásili podozrenie na únik neznámej látky.
„Zasahujúci hasiči evakuovali študentov z učebne, v ktorej malo dôjsť k úniku, do telocvične a začali s vykonávaním merania ovzdušia. Hasiči zároveň v spolupráci so zdravotníckymi záchranármi zisťujú zdravotný stav žiakov, ktorí udávajú zdravotné problémy,“ priblížil hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Bratislave Štefan Koči.
Prieskum a meranie ovzdušia v priestore udalosti podľa neho vykonávajú aj odborníci z Kontrolného chemického laboratória Civilnej ochrany Ministerstva vnútra SR.
Hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Petra Klimešová pre TASR uviedla, že v škole prebieha zásah. K počtu a rozsahu zranení sa vyjadria, keď to situácia dovolí.
Na miesto boli krátko po 8.00 h vyslaní aj pezinskí policajti. „Žiaci, ako aj zamestnanci školy boli z priestorov evakuovaní. Na mieste sa nachádzajú všetky záchranné zložky,“ doplnila bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti. Dodala, že udalosť je v štádiu vyšetrovania.
„Zasahujúci hasiči evakuovali študentov z učebne, v ktorej malo dôjsť k úniku, do telocvične a začali s vykonávaním merania ovzdušia. Hasiči zároveň v spolupráci so zdravotníckymi záchranármi zisťujú zdravotný stav žiakov, ktorí udávajú zdravotné problémy,“ priblížil hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Bratislave Štefan Koči.
Prieskum a meranie ovzdušia v priestore udalosti podľa neho vykonávajú aj odborníci z Kontrolného chemického laboratória Civilnej ochrany Ministerstva vnútra SR.
Hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Petra Klimešová pre TASR uviedla, že v škole prebieha zásah. K počtu a rozsahu zranení sa vyjadria, keď to situácia dovolí.
Na miesto boli krátko po 8.00 h vyslaní aj pezinskí policajti. „Žiaci, ako aj zamestnanci školy boli z priestorov evakuovaní. Na mieste sa nachádzajú všetky záchranné zložky,“ doplnila bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti. Dodala, že udalosť je v štádiu vyšetrovania.