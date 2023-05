ZASAHOVAL VRTUĽNÍK: Auto zišlo z cesty a vrazilo do skupiny ľudí

Sikenica 21. mája (TASR) - Záchranársky vrtuľník z Nitry zasahoval v sobotu popoludní pri nehode v obci Sikenica v Levickom okrese. Ako informovala Vrtuľníková záchranná zdravotná služba, osobné auto zišlo mimo cesty a vrazilo do skupiny osôb.



Lekár leteckých záchranárov si prevzal do svojej starostlivosti najťažšie zranenú 66-ročnú ženu, ktorá zostala zakliesnená pod vozidlom. "Žena utrpela úraz hlavy, na okolnosti nehody si nepamätala. Mala poranenie hrudníka, zlomeninu dolnej končatiny a ďalšie povrchové odreniny po tele," uviedla hovorkyňa leteckých záchranárov Zuzana Hopjaková.



Ako doplnila, záchranári žene na mieste poskytli neodkladnú zdravotnú starostlivosť a po preložení na palubu bola v stabilizovanom stave a pri vedomí letecky prevezená do Fakultnej nemocnice v Nitre.