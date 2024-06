ZASAHOVAL VRTUĽNÍK: Pod Folkmarským kopcom sa zrazili dve autá

Veľký Folkmar 11. júna (TASR) - Na ceste pod Folkmarským kopcom v katastri obce Veľký Folkmar, okres Gelnica, sa v utorok zrazili dve autá, zranili sa dvaja ľudia. Na mieste zasahovala posádka leteckých záchranárov z Košíc. Hovorkyňa Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby Air-Transport Europe Zuzana Hopjaková uviedla, že do starostlivosti si prevzali 48-ročného muža.



"Vzhľadom na nemožnosť pristátia vrtuľníka priamo pri mieste nehody, bol lekár do terénu vysadený z opretia vrtuľníka. Jedna osoba utrpela pri nehode ľahšie poranenia, druhá ťažšie poranenia a dve osoby boli nezranené. Do svojej starostlivosti si lekár prevzal od posádky pozemných záchranárov 48-ročného spolujazdca s poranením hlavy a hrudníka," uviedla Hopjaková.



Na mieste zranenému doplnili ďalšie ošetrenie a liečbu a v spolupráci s pozemnými záchranármi ho previezli k vrtuľníku, ktorý pristál na najbližšom vhodnom mieste. Po preložení na palubu ho v stabilizovanom stave a pri vedomí letecky previezli na ďalšie ošetrenie na Kliniku úrazovej chirurgie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach.