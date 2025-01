ZASAHOVAL VRTUĽNÍK: Pri čelnej zrážke utrpeli zranenia dve osoby

Drienovec 14. januára (TASR) - K čelnej zrážke osobného a nákladného auta došlo v utorok ráno na ceste medzi obcami Drienovec a Turňa nad Bodvou v okrese Košice-okolie. Záchranári z miesta nehody previezli do nemocnice dve zranené osoby. TASR o tom informovala Danka Capáková z Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR.



"Tridsaťpäťročný muž bol transportovaný do nemocnice so zlomeninou predlaktia a 52-ročná žena bola do nemocnice transportovaná s polytraumou," uviedla.



Na mieste po 7.00 h zasahoval aj vrtuľník záchrannej služby a hasiči, ktorí pomáhali vyslobodiť zakliesnenú osobu.



Po nehode polícia cestu uzavrela, následne bola prejazdná v jednom jazdnom pruhu s obmedzením.