NEHODA AUTA A VLAKU pri obci pri obci Michal na Ostrove: Jeden zranený

Michal na Ostrove 9. júna (TASR) - Dopravní policajti zasahovali v dopoludňajších hodinách pri dopravnej nehode osobného auta Mercedes McLaren Spider a vlaku pri obci Michal na Ostrove v okrese Dunajská Streda. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave na sociálnej sieti.







Vodič s rakúskym evidenčným číslom išiel od obce Michal na Ostrove smerom na Holice. "Pri vjazde na nechránené železničné priecestie pravdepodobne nerešpektoval výstražné svetlá červenej farby a vošiel na prejazd. Rušňovodič už nedokázal zrážke zabrániť a s vlakom do auta narazil. Po nehode bol vodič prevezený letecky do nemocnice," informovala polícia.



Okolnosti a príčiny dopravnej nehody budú predmetom ďalšieho policajného vyšetrovania. "Polícia upozorňuje, že najmä v prípade nechránených železničných priecestí si treba počínať mimoriadne opatrne. Týka sa to nielen vodičov, ale i chodcov a cyklistov. Pred vstupom na železničné priecestie dôrazne žiadame ľudí, aby rešpektovali závory a výstražné svetlá," apeluje polícia.