Zasahovali horskí záchranári: Pomoc potrebovalo viacero turistov

Vysoké Tatry 8. augusta (TASR) - Horskí i leteckí záchranári museli vo Vysokých Tatrách v stredu (7. 8.) pomáhať viacerým turistom. Horská záchranná služba (HZS) informovala, že popoludní mali dva výjazdy súbežne a pomoc potreboval aj cyklista, ktorý uviazol v húštine. Ďalším dvom turistom pomáhala popradská posádka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS).



"V popoludňajších hodinách zasahovali záchranári HZS oblastného strediska Vysoké Tatry v dvoch prípadoch. Najprv boli požiadaní o pomoc pre 41-ročnú českú turistku, ktorá si bolestivo poranila dolnú končatinu pri Skalnatom plese. Po ošetrení, zafixovaní a podaní analgetickej liečby bola prevezená lanovou dráhou na Štart, odkiaľ ju transportovali do Tatranskej Lomnice a odovzdali privolanej posádke rýchlej zdravotnej pomoci (RZP)," uviedla HZS. Súbežne s tým bol ohlásený aj úraz 14-ročného chlapca slovenskej národnosti na Tatranskej magistrále, v smere od Štrbského na Popradské pleso. Chlapec si privodil úraz kolena. Mladému turistovi odišli na pomoc horskí záchranári pozemne. Po ošetrení ho nabalili do nosidiel a transportovali ku Popradskému plesu a následne na údolné parkovisko. Tam si ho prebrala do starostlivosti privolaná posádka RZP.



Spolu s pozemnými výjazdami prijala HZS aj tiesňové volanie z Chaty pri Zelenom plese pre turistku s poraneným ramenom. Počas prebiehajúceho zásahu bolo prijaté ďalšie volanie, a to z turistického chodníka v Litvorovej doline. Išlo o anafylaktickú reakciu po skonzumovaní orechov. "V oboch prípadoch zásah po dohode s HZS prebrala posádka VZZS z Popradu a vykonala ho samostatne," dodala HZS.



Prostredníctvom tiesňovej linky 112 požiadali o pomoc horských záchranárov aj pre 55-ročného cyklistu v oblasti Kežmarských Žľabov. Muž uviazol v húštine v časti Mokriny v lokalite Fľak. Po lokalizovaní ho našli a evakuovali z nepriechodného terénu. Záchranári HZS pomohli cyklistovi s bicyklom a následne pokračoval po lesnej ceste na vlastnú žiadosť samostatne.