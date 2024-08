Zasahovali leteckí záchranári: Cyklista narazil do stojaceho auta

Rimavská Seč 22. augusta (TASR) - Pri dopravnej nehode, ku ktorej došlo v stredu (21. 8.) v obci Rimavská Seč v okrese Rimavská Sobota, sa vážne zranil 27-ročný cyklista. Po prechode do protismeru narazil do stojaceho vozidla, zasahovať museli i leteckí záchranári. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.



K nehode došlo v obci Rimavská Seč na ceste II/571 v smere od Číža na Martinovú. "Podľa doterajších zistení z miesta nehody 28-ročná vodička spozorovala v strede vozovky oproti nej jazdiaceho cyklistu, na čo reagovala tak, že sa stiahla na pravú krajnicu, kde s vozidlom zastavila. Následne došlo k nárazu cyklistu do jej prednej časti vozidla," priblížila polícia.







Cyklistu po náraze prehodilo cez prednú kapotu do priekopy vedľa vozovky, kde dopadol na betónovú časť odvodňovacieho žľabu. Pri nehode utrpel poranenie v oblasti hlavy, do nemocnice ho transportovali leteckí záchranári.



"Dychová skúška u vodičky bola negatívna, Na zistenie prítomnosti alkoholu a iných omamných látok v organizme 27-ročného cyklistu bol nariadený odber krvi," dodala polícia s tým, že dopravná nehoda je naďalej v štádiu objasňovania.