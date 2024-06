Zasahovali leteckí záchranári: Mladá vodička narazila do stromu

Horovce 3. júna (TASR) - Trenčianska posádka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby Air-Transport Europe (ATE) zasahovala v pondelok predpoludním pri dopravnej nehode pri obci Horovce v Púchovskom okrese. Mladá vodička zostala zakliesnená vo vozidle. Informovala o tom ATE na sociálnej sieti.



"Po náraze do stromu zostala 19-ročná vodička vo vozidle zakliesnená. Po jej vyslobodení hasičmi si ju do svojej starostlivosti prevzala posádka leteckých záchranárov. Pacientka bola pri vedomí, no na okolnosti nehody si nepamätala," informovali leteckí záchranári.



Lekár jej na mieste poskytol primárne ošetrenie a s úrazom hlavy, krku a hrudníka ju v stabilizovanom stave vrtuľníkom transportovali na ďalšie vyšetrenie do Fakultnej nemocnice Trenčín.