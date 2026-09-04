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Zásahový tím eliminoval zranenú medvedicu pri Mošovciach
Podľa obce išlo o medvedicu, ktorá mala neošetrené zranenia staršieho dáta, rôzne zápaly iného charakteru, vykazovala dehydratáciu či iné znaky toho, že by v krátkej dobe sama uhynula.
Autor TASR
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Mošovce 4. septembra (TASR) - Zásahový tím Fatra vo štvrtok (3. 9.) dohľadal a eliminoval zranenú medvedicu, ktorá sa pohybovala v blízkosti Mošoviec v okrese Turčianske Teplice. Informovala o tom v piatok obec Mošovce na sociálnej sieti.
Samospráva uviedla, že zásahový tím sa vo štvrtok vo večerných hodinách vrátil do okolia obce s dronom a odborne okolie prehľadal, najmä priľahlé polia s kukuricou. „Zranené zviera v kukuričnom poli dohľadali a eliminovali približne 300 metrov od obce a asi 20 metrov od panelovej cesty,“ priblížila.
Podľa obce išlo o medvedicu, ktorá mala neošetrené zranenia staršieho dáta, rôzne zápaly iného charakteru, vykazovala dehydratáciu či iné znaky toho, že by v krátkej dobe sama uhynula.
O výskyte zranenej šelmy informovala obec vo štvrtok ráno, na miesto prišiel i zásahový tím, ktorý počas dňa stopy či pobytové znaky nenašiel.
Samospráva uviedla, že zásahový tím sa vo štvrtok vo večerných hodinách vrátil do okolia obce s dronom a odborne okolie prehľadal, najmä priľahlé polia s kukuricou. „Zranené zviera v kukuričnom poli dohľadali a eliminovali približne 300 metrov od obce a asi 20 metrov od panelovej cesty,“ priblížila.
Podľa obce išlo o medvedicu, ktorá mala neošetrené zranenia staršieho dáta, rôzne zápaly iného charakteru, vykazovala dehydratáciu či iné znaky toho, že by v krátkej dobe sama uhynula.
O výskyte zranenej šelmy informovala obec vo štvrtok ráno, na miesto prišiel i zásahový tím, ktorý počas dňa stopy či pobytové znaky nenašiel.