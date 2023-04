Zásahový tím mal cez víkend viacero hlásení o výskyte medveďa

Žilina 17. apríla (TASR) - Zásahový tím pre medveďa hnedého dostal počas uplynulého víkendu viacero hlásení o výskyte medveďa v blízkosti ľudských obydlí. Všetkým hláseniam sa venuje. Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR však upozorňuje, že niektoré medializované prípady sú neopodstatnené a zbytočne v spoločnosti šíria strach či paniku.



Jedným z víkendových hlásení bol prípad výskytu medveďa v intraviláne obce Sielnica v okrese Zvolen. "V tomto prípade zásahový tím oslovil dotknutú samosprávu a navrhol nastavenie fotomonitoringu oblasti s cieľom sledovania prípadného pohybu medveďa v blízkosti obce a zvýšenia bezpečnosti jej obyvateľov," informovali v pondelok z odboru komunikácie ŠOP.



Zásahový tím zároveň vylúčil, že by mohlo ísť o nedávno postrelenú medvedicu zo Zvernice Bieň pri neďalekej obci Kováčová. Podľa štátnych ochranárov ide o iného jedinca, ktorého migrácia môže byť spôsobená začínajúcim sa obdobím medvedej ruje.



Medzi častými hláseniami sú aj upozornenia o výskyte medveďa mimo intravilánu, v lesnom prostredí. Takýto prípad cez víkend zaregistrovali nad obcou Turie v okrese Žilina. O prípade informovala polícia spolu s upozornením na opatrnosť.



ŠOP podotkla, že les je pre medvede prirodzený biotop a oblasť širšieho okolia obce Turie patrí dlhodobo medzi lokality s ich výskytom. Svedčí o tom aj samotný erb obce, kde je medveď vyobrazený spolu s brusnicou čučoriedkovou. "Vstupom do lesa prekračujeme územie, kde prirodzene fungujú zákony prírody a je potrebné sa ich naučiť rešpektovať. Les je priestor, kde by mali byť v bezpečí najmä jeho obyvatelia, a musíme počítať s možnosťou stretu s nimi," dodali z odboru komunikácie.