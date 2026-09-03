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Zásahový tím medveďa pri Mošovciach nevypátral
O pohybe zraneného, približne 70-kilogramového medveďa za Mošovcami informovala samospráva obce vo štvrtok ráno na sociálnej sieti.
Autor TASR
Mošovce 3. septembra (TASR) - Zásahový tím Fatra zraneného jedinca medveďa hnedého, ktorý sa mal nachádzať v blízkosti Mošoviec v okrese Turčianske Teplice, vo štvrtok nenašiel. Členovia tímu neobjavili ani stopy či pobytové znaky, akciu preto ukončili. Pre TASR to uviedol Silver Jurtinus, PR manažér Správy Národného parku Veľká Fatra, pod ktorú zásahový tím patrí.
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O pohybe zraneného, približne 70-kilogramového medveďa za Mošovcami informovala samospráva obce vo štvrtok ráno na sociálnej sieti. Obyvateľov vyzvala na zvýšenú opatrnosť. Obec neskôr priblížila, že medveďa nenašiel zásahový tím ani polícia. Upozornila však, že je naďalej možné, že sa šelma pohybuje niekde v okolí obce, preto by mali byť ľudia naďalej obozretní. V prípade akýchkoľvek informácií majú kontaktovať zásahový tím.
Prečítajte si aj: ZRANENÝ MEDVEĎ PRI MOŠOVCIACH: Obec varuje obyvateľov
O pohybe zraneného, približne 70-kilogramového medveďa za Mošovcami informovala samospráva obce vo štvrtok ráno na sociálnej sieti. Obyvateľov vyzvala na zvýšenú opatrnosť. Obec neskôr priblížila, že medveďa nenašiel zásahový tím ani polícia. Upozornila však, že je naďalej možné, že sa šelma pohybuje niekde v okolí obce, preto by mali byť ľudia naďalej obozretní. V prípade akýchkoľvek informácií majú kontaktovať zásahový tím.