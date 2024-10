Zásahový tím pre medveďa nepretržite monitoruje lokalitu pri Hybe

Hybe 6. októbra (TASR) - Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR prijala opatrenia v súvislosti so sobotným (5. 10.) útokom medveďa na muža v katastri obce Hybe (okres Liptovský Mikuláš). Zásahový tím pre medveďa hnedého personálne posilnili, lokalitu monitorujú 24 hodín denne. TASR o tom v nedeľu informoval odbor komunikácie a propagácie ŠOP.



"Ťažko dostupná lokalita, na ktorej došlo k útoku medveďa hnedého na človeka, je prirodzeným lesným prostredím pre medveďa. Zásahový tím na mieste zistil početné pobytové znaky medveďa hnedého, ako sú oterové stromy s nalepenou srsťou, stopy na približovacej lesnej linke, ako aj trus," uviedla ŠOP.



V bezprostrednej blízkosti incidentu, v húštine, sa podľa nej nachádzali aj staršie a čerstvé ležoviská medveďa.



ŠOP SR ďalej vyhlásila, že plne podporuje vyjadrenia poslanca a predsedu parlamentného výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Rudolfa Huliaka o potrebe eliminácie približne 30 synantropných jedincov, ktoré sa na Liptove zdržiavajú v blízkostí ľudských obydlí. "V súčinnosti s poľovnými združeniami ŠOP využije všetky dostupné legislatívne možnosti eliminácie medveďa hnedého pre zabezpečenie bezpečnosti obyvateľov v problémových oblastiach so zreteľom na zachovanie zdravej jadrovej populácie a zabezpečí tak rovnovážny stav v regiónoch," doplnila ŠOP.



Štátni ochranári zároveň potvrdili, že zo soboty na nedeľu došlo na Liptove k eliminácií dvoch jedincov medveďa hnedého, jedného v blízkosti miesta útoku.



Parlament v máji tohto roku schválil ústavnou väčšinou zákon o zjednodušenom odstrele medveďov. Po vyhlásení mimoriadnej situácie majú možnosť užívatelia poľovných revírov žiadať o povolenie výnimky z druhovej ochrany na usmrtenie medveďov na základe odporúčania krízového štábu. V lokalitách s opakovane zaznamenávaným výskytom medveďov, ktorí ohrozujú obyvateľov dotknutých obcí a návštevníkov prírody, bude vymedzená zóna, v ktorej ich bude možné loviť. V týchto zónach bude zakázané vykladať na vnadiská akúkoľvek potravu, čím sa vylúči lákanie jedincov tejto šelmy do predmetných zón. "V týchto krokoch ŠOP SR poskytuje plnú súčinnosť," dodali štátni ochranári.



Stret s medveďom neprežil v sobotu dopoludnia muž v katastri obce Hybe. Medveď mu pri útoku zasiahol jednu z hlavných tepien dolnej končatiny.