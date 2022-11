Zásahový tím pre medveďa testoval v košickej zoo odpadkový kontajner

Košice 23. novembra (TASR) - Zásahový tím pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR testoval v košickej zoologickej záhrade odolnosť menšieho kontajnera na odpadky, ktorý je určený pre lokality s výskytom medveďov. Išlo o druhý test tohto modelu, pričom v tomto prípade kontajner 1,5-hodinovému tlaku a neustálym pokusom o otvorenie odolal. Informovala o tom v stredu ŠOP SR.



Ako pripomínajú ochranári, nezabezpečený a ľahko dostupný odpad obsahujúci zvyšky jedla predstavuje pre medveďa jednoduchý zdroj obživy. Zákon o odpadoch ukladá jeho držiteľom povinnosť mať ho zabezpečený pred prístupom medveďa hnedého už od roku 2016. Ako presne má takéto zabezpečenie vyzerať a ktorých konkrétnych oblastí v rámci Slovenska sa týka, upravuje vyhláška Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR č. 371/2015. Správne zabezpečenie odpadu pomáha zlepšiť spolužitie človeka a medveďa na spoločnom území.



"Odpad pred prístupom medveďa hnedého odporúčame zabezpečiť umiestnením zbernej nádoby do uzatvoreného priestoru, ktorý nie je voľne prístupný alebo je ho možné uzamknúť. Pri menších kontajneroch a odpadkových košoch ide väčšinou o odolnú konštrukciu, ktorej spôsob uzatvorenia medveďom znemožňuje prístup. To je aj prípad testovaného kontajnera, ktorý je primárne určený pre umiestnenie na chodníkoch v turistických oblastiach a pri autobusových zástavkách," uviedol Michal Haring zo Zásahového tímu ŠOP SR.



Kontajnery testuje zásahový tím v spolupráci s viacerými výrobcami už niekoľko rokov. Okrem úzkej spolupráce so Zoo Košice spolupracuje aj s Národnou zoologickou záhradou Bojnice.