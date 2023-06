Problémovú medvedicu pri Kľačne usmrtil zásahový tím ŠOP SR

Kľačno 13. júna (TASR) - Zásahový tím pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR v pondelok (12. 6.) v nočných hodinách usmrtil problémového jedinca medveďa hnedého pri Kľačne v okrese Prievidza. Medveď svojím správaním a častými návštevami obce a okolia ohrozoval bezpečnosť obyvateľov a spôsoboval škody na majetku. Informovala o tom v utorok manažérka pre komunikáciu ŠOP SR Kristína Bocková.



Odborníci monitorovali pohyb a správanie jedinca, ktorý spôsoboval škody na hospodárskych zvieratách v areáli miestnej farmy. "Približne šesťročná samica s hmotnosťou do 100 kilogramov sa pohybovala v blízkosti ľudských obydlí. Zozbierané údaje Zásahovým tímom ŠOP SR svedčia o rýchlo postupujúcej strate plachosti a nízkej senzitivite na plašenie," priblížila Bocková.



Plašenie problémových jedincov medveďa hnedého je podľa nej jednou z foriem averznej terapie, ktorej cieľom je znovu navodenie plachosti u jedincov s pozmeneným správaním prostredníctvom negatívneho stimulu. "Všetky použité metódy však u predmetného jedinca boli neúčinné. Jeho správanie bolo po monitorovaní vyhodnotené ako preukázateľné a reálne riziko ohrozenia zdravia a života ľudí, ktorí žijú a pohybujú sa v predmetných lokalitách," ozrejmila.



Medveďa podľa odborníkov nemohli umiestniť do odchovného zariadenia, keďže bol navyknutý na voľný život v prírode a nebola by možná jeho adaptácia na umelo vytvorené podmienky v zajatí.



Medvedicu odstránili z populácie v súčinnosti s Políciou SR, obvodným oddelením Policajného zboru Nitrianske Pravno v lokalite Piner, v extraviláne Kľačna. Telo spolu s ďalšou dokumentáciou bolo odovzdané miestnemu Poľovníckemu združeniu Horná Nitra. "Okolie obce je pre zvýšený výskyt medveďa hnedého intenzívne monitorované a Zásahový tím ŠOP SR robí všetky potrebné opatrenia s cieľom zabezpečenia bezpečnosti miestnych obyvateľov," dodala Bocková.