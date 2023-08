Zásahový tím usmrtil problémového medveďa v Demänovskej doline

Demänovská Dolina 2. augusta (TASR) - Problémového medveďa hnedého pri obci Demänovská Dolina v území Národného parku Nízke Tatry usmrtil zásahový tím. K odstráneniu jedinca došlo v stredu z dôvodu rizika ohrozenia tamojších obyvateľov a návštevníkov. TASR o tom informovala manažérka pre komunikáciu Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR Kristína Bocková.



Ako dodala, nedostatočne zabezpečený komunálny odpad v tejto turisticky exponovanej oblasti spôsobil, že zviera nenávratne zmenilo svoje správanie. "Zásahový tím počas monitoringu a hliadok evidoval v Demänovskej doline výskyt tohto problémového medveďa, ktorý dlhodobo navštevoval obec s cieľom vyhľadávania potravy v nezabezpečenom komunálnom odpade. Samotná obec má čiastočne zabezpečené odpadové nádoby, avšak mnohí vlastníci ubytovacích a rekreačných zariadení aj napriek upozorneniam zásahového tímu a Slovenskej inšpekcie životného prostredia odpad správne nezabezpečili," zhodnotila Bocková.



Mladý, trojročný samec s hmotnosťou 80 kilogramov si tak navykol na ľahko dostupnú potravu a blízkosť ľudí. Podľa Bockovej nereagoval na plašenie svetelnými a zvukovými zariadeniami. "Jeho správanie bolo po monitorovaní vyhodnotené ako preukázateľné a reálne riziko ohrozenia zdravia i života ľudí žijúcich a pohybujúcich sa v predmetných lokalitách," uviedla.



Medveďa odstránili z populácie eutanáziou za účasti veterinárneho lekára. Telo spolu s ďalšou dokumentáciou odovzdali tamojšiemu poľovnému združeniu. Bocková vysvetlila, že umiestnenie problémového jedinca do odchovného zariadenia nebolo v tomto prípade možné. "Išlo o jedinca navyknutého na voľný život v prírode a nebola by možná jeho adaptácia na umelo vytvorené podmienky v zajatí," povedala.



Štátni ochranári zároveň dávajú do pozornosti aktuálne otvorenú výzvu Environmentálneho fondu, prostredníctvom ktorej majú obce možnosť požiadať o dotáciu na preventívne opatrenia proti škodám spôsobeným medveďom. Fond prijíma žiadosti o dotáciu na zabezpečenie kontajnerových stojísk do 16. augusta. "Podporené budú projekty na nákup, výstavbu a zabezpečenie stojísk na komunálny odpad a kontajnerov, ako aj na zaobstaranie elektrických ohradníkov či iných foriem ohradenia alebo konštrukcií," vymenovala manažérka pre komunikáciu ŠOP. Zároveň zdôraznila, že účinné preventívne opatrenia preukázateľne pomáhajú spolužitiu ľudí a veľkých šeliem.