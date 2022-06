Problémovú medvedicu spod Tatier usmrtili

Prešov 24. júna (TASR) - Zásahový tím pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR v piatok ráno usmrtil problémovú medvedicu v lokalite Pribylina - Hrdovo v okrese Liptovský Mikuláš. Medvedica s dvoma mladými vykazovala známky agresívneho správania a pohybovala sa v okolí turisticky známych chatárskych oblastí Pribylina a Podbanské vo Vysokých Tatrách. TASR o tom informovala hovorkyňa ŠOP SR Kristína Bocková.



Medvedica vyhľadávala ľahko dostupnú potravu v blízkosti ľudí. Zásahový tím ŠOP SR vyhodnotil podľa Bockovej správanie predmetnej päťročnej medvedice ako nebezpečné a predstavujúce hrozbu pre miestnych obyvateľov, chatárov a návštevníkov. Pohybovala sa aj s mláďatami v blízkosti turisticky atraktívnych lokalít - Hrdovo, Kokavský most a Pod surovým hrádkom, kde vyhľadávala odpad. Zásahový tím ŠOP SR evidoval opakované hlásenia o jej výskyte na lokalite, ako aj sťažnosti a spôsobené škody.



"Pokiaľ by tento jedinec z populácie vyradený nebol, hrozilo by ďalšie páchanie škôd na majetku miestnych obyvateľov a riziko, že vyhľadávaním potravy v intraviláne spôsobí ujmu na zdraví človeka," uviedol riaditeľ Správy Tatranského národného parku Pavol Majko.



Umiestnenie problémovej medvedice do odchovného zariadenia nebolo v tomto prípade podľa Bockovej možné, keďže išlo o jedinca navyknutého na voľný život v prírode a nebola by možná jeho adaptácia na umelo vytvorené podmienky v zajatí. Medvieďatá budú zatiaľ monitorované zásahovým tímom s následným vyhodnotením ich správania.



"Odstránenie problémových jedincov medveďa hnedého z populácie považuje ŠOP SR za najkrajnejšie riešenie v prípade neúčinnosti využitia všetkých dostupných preventívnych opatrení. Ďalšími preventívnymi opatreniami by mal byť všeobecný zákaz prikrmovania a vznik vnadísk, ktoré navrhlo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR dať aj priamo do poľovného zákona," povedala Bocková.



Pre obce, ktoré žijú v kontakte s karpatskou divočinou, pripravilo MŽP aj program Karpatské obce, vďaka ktorému si budú môcť obce zabezpečiť bezpečné kontajnerové stojiská, nástroje na plašenie medveďa či zabezpečenie úľov. Naďalej podľa Bockovej platí, že medvede prichádzajú do lokalít v blízkosti ľudí len preto, že stratili svoju plachosť a najväčším lákadlom je pre nich jednoduchý prístup k potrave. Či už na vnadiskách na lúkach alebo v nezabezpečených kontajneroch.