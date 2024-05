V Očovej zaznamenali pohyb medveďa, vyzývajú na opatrnosť

Očová 6. mája (TASR) - Zásahový tím pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR zaznamenal v pondelok ráno pohyb medveďa v Očovej vo Zvolenskom okrese. Pre TASR to uviedla hovorkyňa ŠOP SR Kristína Bocková s tým, že podľa videa to bola približne trojročná šelma.



Dodala, že ŠOP má v tejto obci podpísanú zmluvu o spolupráci na manažmente populácie medveďa s miestnym poľovníckym združením. Na jej základe tak spoločne navrhnú ďalší postup. "Obec tiež zverejnila upozornenie pre občanov a návštevníkov k zvýšenej opatrnosti najmä vo večerných a skorých ranných hodinách," spomenula.



Zásahový tím pre medveďa hnedého ŠOP SR evidoval v uplynulých rokoch pod Poľanou problémové šelmy. K pôvodným trom tímom tak pribudli od 1. novembra minulého roka ďalšie dva. Jeden vznikol špeciálne pre oblasť Podpoľania. Jeho pôsobnosť zahŕňa okresy Detva, Lučenec, Veľký Krtíš, Poltár, Rimavská Sobota a Revúca.



Podľa envirorezortu sú v pohotovosti vždy pripravení naraz minimálne dvaja jeho členovia. Ministerstvo životného prostredia považuje zriadenie Zásahového tímu Podpoľanie v súčasnosti za opodstatnené. "Oblasť Poľany patrí medzi tie s najväčším počtom hlásení výskytu medveďa v blízkosti ľudských obydlí, ako aj k oblastiam, v ktorých sú veľakrát stretnutia človeka s najväčšou slovenskou šelmou," informoval rezort vo svojom stanovisku pre TASR. Pripomína, že lákadlom priamo do intravilánov obcí sú záhrady, ovocné sady, včelie úle, hospodársky dobytok či poľnohospodárske plodiny.