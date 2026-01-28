< sekcia Regióny
Zásahy horskej záchrannej služby medziročne narástli o osem percent
Autor TASR
Vysoké Tatry 28. januára (TASR) - Počet zásahov Horskej záchrannej služby (HZS) vlani medziročne narástol o zhruba osem percent. Celkovo evidujú horskí záchranári viac ako 3100 výjazdov. V stredu na tlačovej konferencii vo Vysokých Tatrách o tom informovala riaditeľka operačného strediska tiesňového volania HZS Jana Krajčírová. Potvrdila, že najviac zásahov bolo na lyžiarskych svahoch, kde zasahovali viac ako 2200-krát, čo je o 14 percent viac ako v roku 2024.
Krajčírová dodala, že najčastejšie HZS zasahovala v Nízkych Tatrách, Malej Fatre a Západných Tatrách. Približne o štvrtinu stúpol počet zásahov v ťažkom horolezeckom teréne, pričom medzi najčastejšie dôvody výjazdov patrilo precenenie vlastných síl, terénu, počasia i nedostatočný zimný výstroj. „Aktuálna zimná sezóna nám ukazuje, že dostatočná príprava, správny výstroj, vrátane lyžiarskej prilby na svahu či všímavosť, sú životne dôležité. Mnohým zásahom sa dalo predísť rozumným plánovaním, sledovaním lavínových správ a správnou turistickou či horolezeckou výbavou,“ skonštatoval riaditeľ HZS Martin Matúšek.
Systém pre tiesňovú komunikáciu NG-SOS, ktorý je prepojený s aplikáciou HZS, pomohol horským záchranárom v roku 2025 pri 1176 incidentoch. Aplikácia, ktorá funguje už šesť rokov a stiahlo si ju viac ako 213.000 užívateľov, prináša ďalšie vylepšenia. Ide napríklad o rozšírenie komunikácie cez SMS chat na číslo 18 300, ktorá umožňuje napríklad odoslať polohu, v ktorej sa človek v tiesni nachádza. Pribudol aj nový modul varovania, či lavínový „widget“ zobrazujúci najdôležitejšie informácie o aktuálnej lavínovej situácii. Sekcia „Varovania a výstrahy“ prináša prehľadnejšiu mapu a rozšírilo sa aj automatické vyhľadávanie automatických externých defibrilátorov. Aplikácia sa rozšírila do viacerých krajín s podporou viacerých jazykov. „To, že systém funguje aj za hranicami a pozná ju viac ako sedem európskych krajín, môžeme považovať za európsky unikát,“ zdôraznil tvorca aplikácie Filip Maleňák. Aktuálne je možné ju využívať okrem Slovenska aj v Česku, Rakúsku, nemeckom Bavorsku, Maďarsku, Fínsku, Moldavsku a tiež talianskej oblasti Trento.
„Pri zásahoch rozhodujú minúty. Presná poloha, možnosť doplniť informácie cez chat alebo video a rýchle odovzdanie údajov ďalším záchranným zložkám, skracujú čas, ktorý je pri záchrane ľudského života kľúčový,“ upozornil Matúšek. Pokrok v rámci aplikácie HZS ocenila aj štátna tajomníčka rezortu vnútra Lucia Kurilovská a jej využívanie odporúča. „Každý, kto ju využíva, zadá konkrétne údaje, vie aj na základe toho zdieľať svoju polohu a cítiť sa tak bezpečnejšie. Ak sa čokoľvek stane, pomoc vie prísť veľmi rýchlo. Teší ma, že takto spolupracuje súkromný sektor s našou výkonnou zložkou. Keď takto spojíme sily, len zvyšujeme bezpečnosť v našich horách či už v zime, alebo v lete,“ podotkla.
