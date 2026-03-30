Zásahy v lesíku pri Ovsišti zvýšili bezpečnosť aj kvalitu prostredia
Lesík pri dostihovej dráhe v Ovsišti, ktorý je súčasťou petržalského lesoparku, patrí medzi vyhľadávané rekreačné lokality. Vedie ním hlavná promenáda s lavičkami a nachádza sa tu aj kaplnka. Lokalitu denne navštevuje veľké množstvo ľudí.
Autor OTS
30. marca (OTS) - Mestské lesy v Bratislave spravujú toto územie približne dva roky. Hlavnou prioritou je bezpečnosť návštevníkov, preto v úvode prebehol rozsiahlejší zásah zameraný na odstránenie rizikových stromov, v blízkosti chodníkov – najmä prehnitých, vyschnutých, napadnutých hubami alebo nebezpečne naklonených.
„Pri preberaní územia sme identifikovali viacero stromov, ktoré predstavovali potenciálne riziko pre návštevníkov. Našou úlohou bolo tieto stromy včas zachytiť a odstrániť. V súčasnosti už ide o štandardnú starostlivosť. Územie pravidelne monitorujeme a priebežne odstraňujeme jednotlivé nebezpečné stromy v rámci menších, asanačných ťažieb,“ hovorí riaditeľ Mestských lesov v Bratislave Marek Pava.
Pri prácach využívame šetrnú techniku vhodnú do rekreačného prostredia. Namiesto ťažkých mechanizmov používame šesťkolku s vývoznou súpravou a takzvaného „železného koňa“, malý pásový stroj, ktorý minimalizuje poškodenie pôdy aj chodníkov.
V rámci čistenia územia boli kmene stromov odvezené, haluzina spracovaná priamo na mieste štiepkovaním. Štiepku následne využívame na úpravu chodníkov – ide o prirodzený povrch, ktorý zvyšuje komfort návštevníkov aj počas daždivého počasia.
Na uvoľnených plochách sa už objavuje prirodzené zmladenie. Viac priestoru a svetla získali najmä javory mliečne, ktoré tak majú lepšie podmienky pre ďalší rast. Lokalita je dnes bezpečnejšia a zároveň sa postupne prirodzene obnovuje.
„Okrem bezpečnosti sme sa zamerali aj na skvalitnenie priestoru pre návštevníkov. V lokalite sme vymenili pôvodné lavičky a smetné koše za nové, čím sa zvýšil komfort aj celkový vzhľad územia,“ dopĺňa námestník primátora pre životné prostredie Jakub Mrva.
