Zasnežia bežkársky okruh na pláži v Banskej Bystrici, čaká sa na mráz

Banská Bystrica 3. decembra (TASR) – Záhradnícke a rekreačné služby (ZAaRES) v Banskej Bystrici budú počas tohtoročnej zimnej sezóny upravovať bežkárske trate v štyroch lokalitách, a to Kremnické a Starohorské vrchy, Veľká Fatra a zasnežovaný jeden kilometer dlhý okruh na plážovom kúpalisku. Trate, o ktoré sa mestská organizácia so svojimi mechanizmami postará, nebudú spoplatnené, takisto ani vstup na zasnežované kúpalisko v centre mesta. Pre TASR to konštatoval Miroslav Strelec z kancelárie banskobystrického primátora.



"ZAaRES bude v Kremnických vrchoch upravovať 45 kilometrov trás. Tohtoročnou novinkou je nové značenie okruhov na bežeckom štadióne na Králikoch. V teréne sa jednotlivé okruhy vyznačia podľa ich dĺžky a zavedú sa nové pravidlá vrátane jednosmerného pohybu bežkárov," konštatoval Strelec.



V Starohorských vrchoch majú pracovníci ZAaRES na starosti trasu spájajúcu lyžiarske strediská na Šachtičkách a Donovaloch, ako aj desaťkilometrový okruh okolo Jelenskej skaly. "Upravovať budú aj trasu sedlo Malý Šturec - Nad Túfnou, ktorá prechádza územím Národného parku Veľká Fatra a v jednom úseku aj chráneným areálom Krásno, kde je predmetom ochrany významné tokanisko tetrova hlucháňa. Správa parku povolila úpravu trate raz do týždňa, plánovaná je počas piatkového dopoludnia," dodal Strelec.



Podľa neho na plážovom kúpalisku je už všetko pripravené na zasneženie okruhu okolo jazera. Čaká sa už len na priaznivé mrazivé počasie s nočnou teplotou aspoň mínus päť stupňov, a to minimálne desať nocí po sebe.