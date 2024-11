Zasnežovanie kúpaliska: V Banskej Bystrici už rozložili techniku

Banská Bystrica 21. novembra (TASR) - Záhradnícke a rekreačné služby (ZAaRES) v Banskej Bystrici už rozložili v areáli plážového kúpaliska v centre mesta zasnežovaciu techniku. Predpoveď počasia totiž hlási mráz aj sneženie, takže deti a bežkári by sa snehu mohli dočkať v najbližších dňoch. Informovali o tom vo štvrtok na sociálnej sieti.



"Hneď, ako to teploty dovolia, pustíme sa do výroby technického snehu. Najskôr na svah pre deti a potom na skrátený bežkársky okruh. Keď sa nám to podarí, postupne budeme okruh predlžovať," uviedli ZAaRES.



V uplynulých týždňoch táto mestská organizácia vykonávala na Šachtičkách či na banskobystrickej strane Kremnických vrchov údržbu lesných zvážnic a ciest, ktoré v zime slúžia ako bežkárske trate. Jej pracovníci opilovali náletové dreviny, zbierali popadané kamene, kosili a mulčovali okraje lesných ciest.



Výraznou premenou prešla malá tribúna na bežeckom štadióne na Králikoch, kde osadili nové laty. V zime tak trénujúca mládež alebo rekreační bežkári, využívajúci priľahlé trate, nájdu o niečo komfortnejšie podmienky na sedenie a prezúvanie sa do bežkárskych topánok.