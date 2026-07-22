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Zásoby krvi v lete klesajú, Nemocnica Bory vyzýva darcov na pomoc
Termín darovania si možno rezervovať na stránke www.darujemkrv.sk.
Autor TASR
Bratislava 22. júla (TASR) - Počet darcov krvi v lete klesá, no potreba pomoci pacientom zostáva nezmenená. Práve letné mesiace patria z pohľadu zásob krvi medzi najnáročnejšie obdobia v roku. Nemocnica Bory v Bratislave preto vyzýva darcov, aby darovanie krvi neodkladali a prišli pomôcť ešte pred odchodom na letnú dovolenku. TASR informovala PR špecialistka Penta Hospitals SK Bianka Krejčíová.
„Krv je nenahraditeľnou súčasťou liečby mnohých pacientov. Potrebujú ju ľudia po úrazoch, pacienti podstupujúci operácie, onkologickú liečbu či ženy pri komplikovaných pôrodoch. Každý odber krvi môže pomôcť zachrániť viacero ľudských životov,“ ozrejmila Krejčíová.
Termín darovania si možno rezervovať na stránke www.darujemkrv.sk. V Nemocnici Bory je možné darovať krv každý pracovný deň v čase od 8.00 do 12.00 h a krvnú plazmu do 13.00 h. „Pri plánovaní odberu myslite aj na dátum posledného darovania, svoj aktuálny zdravotný stav a prípadný návrat zo zahraničia. Po návšteve niektorých krajín môže byť potrebné darovanie na určitý čas odložiť,“ dodala Krejčíová.
„Krv je nenahraditeľnou súčasťou liečby mnohých pacientov. Potrebujú ju ľudia po úrazoch, pacienti podstupujúci operácie, onkologickú liečbu či ženy pri komplikovaných pôrodoch. Každý odber krvi môže pomôcť zachrániť viacero ľudských životov,“ ozrejmila Krejčíová.
Termín darovania si možno rezervovať na stránke www.darujemkrv.sk. V Nemocnici Bory je možné darovať krv každý pracovný deň v čase od 8.00 do 12.00 h a krvnú plazmu do 13.00 h. „Pri plánovaní odberu myslite aj na dátum posledného darovania, svoj aktuálny zdravotný stav a prípadný návrat zo zahraničia. Po návšteve niektorých krajín môže byť potrebné darovanie na určitý čas odložiť,“ dodala Krejčíová.