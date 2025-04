Zástavba pri Panónskej ceste získa novú cestnú infraštruktúru

Bratislava 4. apríla (TASR) - Developerská spoločnosť Cresco Real Estate spustila výstavbu cestnej infraštruktúry v lokalite rezidenčnej štvrte Slnečnice - Zóna mesto pri Panónskej ceste v bratislavskej Petržalke. Pôvodná obslužná cestná komunikácia prejde kompletnou prestavbou, čím sa plynulo napojí na Panónsku cestu. Práce sú rozdelené na etapy, potrvať by mali do septembra.



„Pracovné tímy zmodernizujú verejné osvetlenie, zabezpečia bezbariérové prístupy k obom zastávkam MHD Jasovská na Panónskej ceste. Novú križovatku a priechody pre chodcov napoja na cestnú dopravnú signalizáciu,“ skonštatovala Nikola Horizralová, hovorkyňa spoločnosti EUROVIA SK, ktorá práce realizuje.



Cieľom projektu je nielen vybudovanie nového napojenia na Panónsku cestu, teda stykovej svetelnej križovatky, ale aj revitalizácia a dobudovanie chodníkov a cyklochodníkov s napojením na už vybudované trasy. Výstavba je rozdelená do piatich etáp. Keďže Panónska cesta patrí medzi mimoriadne vyťažené cestné komunikácie, spoločnosť ubezpečuje, že proces výstavby v jednotlivých etapách sa bude precízne koordinovať. Okrem bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky bude prioritou aj nastavenie pracovnej doby, hlučnosti či prašnosti tak, aby boli minimalizované negatívne dosahy výstavby na obyvateľov.