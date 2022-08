Zástavbu Východoslovenských tlačiarní určia architekti z Česka a SR

Košice 16. augusta (TASR) - Zástavbu v areáli bývalých Východoslovenských tlačiarní v centre Košíc, kde má vyrásť moderná mestská štvrť, určí spolupráca českých a slovenských architektov. Vyplýva to z výsledkov architektonickej súťaže. Na pozemku s výmerou 30.000 štvorcových metrov sa počíta so zástavbou prevažne bytovej funkcie s doplňujúcim podielom komerčných plôch a služieb. TASR o tom informovala developerská spoločnosť CTR Letná.



Do architektonickej súťaže týkajúcej sa lokality pod Kalváriou pri amfiteátri sa zapojilo niekoľko ateliérov. Odborná porota bola zložená zo zástupcov investora aj Úradu hlavného architekta mesta Košice. Autorom víťazného návrhu sa stalo české štúdio Kuba & Pilař architekti. Do podoby dokumentácie pre územné konanie ho dopracuje v spolupráci s košickými architektmi z kancelárie KOPA-DESIGN.



"Víťazný návrh predstavil podľa názoru poroty najucelenejší koncept polyfunkčnej štvrti nadväzujúci na okolitú zástavbu s veľkým dôrazom na živý parter a funkčnosť jednotlivých celkov areálu," povedal člen poroty a riaditeľ divízie Real Estate skupiny CTR Ján Horváth.



Nový architektonický návrh je podľa developera v súlade s územným plánom zóny a dbá na kvalitu verejného priestoru, zachovanie priechodnosti územia a doplnenie prevažujúcej funkcie bývania o vhodný mix obchodov, služieb a občianskej vybavenosti. "Tie budú situované v živom parteri pozdĺž Watsonovej ulice a na priestranstve smerom k Festivalovému námestiu," dodal.



Mesto Košice a investor vlani v novembri podpísali memorandum, developer sa v ňom dohodol na zrealizovaní vyvolaných investícií. Týkajú sa najmä výstavby nových ciest a rekonštrukcie súčasných križovatiek. S výstavbou bytov, obchodných či administratívnych priestorov by sa v rámci plánovaného polyfunkčného komplexu malo začať v roku 2023. Developer koncom minulého roka odhadoval svoju investíciu v uvedenej lokalite zhruba na 70 miliónov eur.