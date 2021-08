Uponáhľaný vodič: Taxikár prekročil rýchlosť v meste o dvojnásobok

Holíč 30. augusta (TASR) – Polícia zastavila v piatok (27. 8.) podvečer v meste Holíč vodiča taxíka, ktorý jazdil v meste rýchlosťou viac ako 100 kilometrov za hodinu (km/h). Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave na sociálnej sieti.



Za rýchlu jazdu ho dopravní policajti odstavili. "Policajný radar sa v prípade jeho rýchlosti zastavil na čísle 104 km/h a rýchlosť prekročil o dvojnásobok. Hliadka mu na mieste uložila pokutu vo výške 600 eur. Mladý muž však nevedel pokutu ihneď zaplatiť, preto mu policajti v zmysle zákona zadržali vodičský preukaz a jazdu musel ukončiť. Po úhrade pokuty mu policajti vodičský vrátia," uviedla polícia.



Ako doplnila, vodičovi sa tento priestupok automaticky zapíše do karty vodiča. "V prípade, že bude mať takýto prešľap za rýchlosť ešte jeden, a to do dvoch rokov od udelenia vodičského preukazu, automaticky sa musí podrobiť rehabilitačnému programu pre vodičov a doškoľovaciemu kurzu s preskúšaním odbornej spôsobilosti," informovala polícia.