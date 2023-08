Zastavili ho až zvodidlá: Pri nehode v Nitre zahynul 66-ročný vodič

Nitra 13. augusta (TASR) - Pri dopravnej nehode v Nitre prišiel o život 66-ročný muž. Nehoda sa stala v sobotu 12. augusta vo večerných hodinách na výjazde cesty R1A smerom na Dražovce. Vodič vozidla Škoda Kodiaq z doposiaľ presne nezistených príčin prešiel do protismeru, vyšiel mimo cesty, kde narazil do pevnej prekážky. Následne pokračoval v jazde, kde narazil do dopravných značiek. Jeho náraz zastavili zvodidlá, informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.



Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky. Vodič pri nehode utrpel zranenia nezlučiteľné so životom, skonštatovala polícia. Prípadné požitie alkoholu alebo iných návykových látok bude u nebohého vodiča zisťované pri pitve. Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania nitrianskej dopravnej polície.