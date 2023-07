Zastavili trestné stíhanie maloletých v prípade požiaru v TANAP-e

Huncovce 12. júla (TASR) - V prípade podpálenia a požiaru lúky a lesa v Tatranskom národnom parku (TANAP) z marca tohto roka enviropolícia zastavila trestné stíhanie dvoch maloletých osôb pre neprípustnosť. Informovala o tom v stredu hovorkyňa Prezídia Policajného zboru (PZ) Denisa Bárdyová.



"Vyšetrovateľ zastavil trestné stíhanie vedené vo veci zločinu ohrozenie a poškodenie životného prostredia spáchaného v súbehu s prečinom všeobecné ohrozenie pre neprípustnosť, pretože ide o osoby, ktoré pre nedostatok veku nie sú trestné zodpovedné," uviedla. Maloletí svojím konaním podľa polície spôsobili všeobecné nebezpečenstvo a životné prostredie vydali do nebezpečenstva vzniku škody v rozsahu takmer 490.000 eur.



Maloletí mali v marci vstúpiť do suchého trávnatého porastu medzi obcami Huncovce a Stráne pod Tatrami v okrese Kežmarok a spôsobiť požiar trávnatého porastu, ktorý sa nekontrolovateľne rozšíril do neďalekého lesného porastu a na dreviny rastúce mimo les. Daná lokalita sa nachádza v ochrannom pásme TANAP-u, v druhom stupni ochrany prírody a krajiny, pričom časť zasahuje aj do chráneného územia Prírodná rezervácia Kút, kde platí tretí a štvrtý stupeň ochrany. V dôsledku požiaru podľa polície došlo k vzniku šiestich požiarovísk na ploche viac ako 15,7 hektára.



"Následkom požiaru došlo k poškodeniu chráneného biotopu národného významu - podmáčané lúky horských a podhorských oblastí, mezofilné pasienky a spásané lúky, psiarkové aluviálne lúky, ako aj chránených druhov rastlín vstavačovec májový pravý. Rovnako došlo k ohrozeniu chránených druhov živočíchov, a to bocian čierny, orol krikľavý a orol skalný," uviedla Bárdyová. Požiar ďalej poškodil spolu približne 139 kubických metrov drevnej hmoty borovice lesnej, smreka obyčajného a brezy bielej.