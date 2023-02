Zastavili trestné stíhanie v prípade požiaru garáží na Drieňovej ulici

Bratislava 21. februára (TASR) – Polícia zastavila trestné stíhanie vo veci trestného činu všeobecného ohrozenia v prípade vlaňajšieho požiaru niekoľkoposchodového garážového domu na Drieňovej ulici v bratislavskom Ružinove. Pre TASR to uviedol bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.



"Po vykonaní všetkých potrebných úkonov bolo trestné stíhanie vyšetrovateľom dňa 14. 2. 2023 zastavené," skonštatoval Szeiff.



V súčasnosti vlastníci a nájomcovia garáži rozhodujú o budúcnosti tejto požiarom značne poškodenej stavby, teda o alternatíve sanácie. V hre je čiastočná demolácia a rekonštrukcia objektu i úplná demolácia a výstavba nového parkovacieho domu. Na svojom webe o tom informuje Bratislavské garážové družstvo (BGD), ktoré je vlastníkom garážového domu.



Odpovedá na najčastejšie otázky obyvateľov. Na margo alternatívy na parkovacie státia namiesto uzavretých garážových boxov napríklad konštatuje, že ich neodporúčajú špecialisti projektanti, ani bezpečností a požiarni technici. Termín dokončenia do troch rokov je podľa BGD reálnejší pri rekonštrukcii objektu, aj vzhľadom na proces stavebného konania, ktorý môže byť pri novej stavbe dlhší, keďže je potrebné posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA).



Demolačné práce, vypracovanie architektonickej štúdie pre potreby stavebného povolenia či projektová dokumentácia majú byť financované z prvej splátky poistného plnenia. V pláne je tiež riešenie otázky elektromobility.



Požiar v garážovom dome na Drieňovej ulici vypukol vlani 5. marca večer. Po uhasení požiaru umožnili sprístupnenie niektorých priestorov na ich vypratanie, ale len tých, pri ktorých to dovoľovala statika. Zachrániť sa podarilo stovky áut, motoriek, bicyklov i ďalšieho majetku.