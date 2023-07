Zastaviť autom na cyklopruhu je zakázané, pripomína hlavné mesto

Bratislava 14. júla (TASR) - Zastaviť autom v cyklistickom pruhu je zo zákona zakázané, platí to aj v prípade krátkeho zastavenia "na blikačky". Upozorňuje na to hlavné mesto s tým, že auto blokujúce cyklopruh ohrozuje cyklistov vrátane detí. Tento rok preto začalo s prefarbovaním cyklopruhov, kontroly zintenzívni aj mestská polícia. Informuje o tom na sociálnej sieti.



"Cyklopruhy denne vyžívajú tisícky cyklistov, aj detí, na bežný pohyb v meste. Auto blokujúce cyklopruh ich reálne ohrozuje. Vodiči si blížiaceho sa cyklistu nemusia všimnúť a pri obchádzaní vznikajú nebezpečné situácie," konštatuje bratislavský magistrát.



Podľa hlavného mesta sa môže stať, že je cyklopruh vyblednutý alebo slabo vyznačený. Aj to je jeden z dôvodov, prečo ich začalo prefarbovať na červeno, podľa nových technických podmienok Ministerstva dopravy SR. Do jesene by ich malo byť prefarbených približne deväť kilometrov.



Mestská polícia zároveň zintenzívňuje kontroly zamerané na státie áut na cyklopruhoch. Ide najmä o exponované lokality, ako je Dunajská, Štúrova či Krížna ulica. Za porušenie pravidiel môže policajná hliadka udeliť pokutu do výšky 50 eur. "Len do konca mája bolo riešených 379 priestupkov súvisiacich so zastavením či státím na cyklopruhu," zdôrazňuje magistrát.



Hlavné mesto tiež deklaruje, že sa pre bezpečnú cykloinfraštruktúru snaží postupne budovať segregované cyklotrasy. Projekty sú však časovo náročné, v niektorých prípadoch sú preto "neoddelené" cyklopruhy vyznačené na ceste dočasným riešením. Priznáva však, že na niektorých uliciach sú pre priestorové pomery aj trvalým riešením.