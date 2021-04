Zastávku MHD na Štefanovičovej v Bratislave zrevitalizujú

Bratislava 2. apríla (TASR) – V Bratislave zrevitalizujú zastávku MHD na Štefanovičovej ulici, ktorá nesie názov Úrad vlády SR a v minulosti ju cestujúci poznali pod názvom Žilinská. Spolu so svojím okolím dostane po obnove charakter malého parkového námestia. TASR o tom informovala Marcela Glevická z mestského Metropolitného inštitútu Bratislavy (MIB).



Priestor zastávky a zelená plocha za ňou dostane novú podobu. S pomocou zelene a nového mobiliáru sa podľa inštitútu vytvorí viacúčelová centrálna plocha s charakterom malého mestského parkového námestia pre krátkodobý oddych. "V rámci rekonštrukcie sa v priestore za zastávkou rozšíria výsadbové plochy so zeleňou vhodné pre podrastové tieňomilné záhony, kvitnúce lúčne a popínavé rastliny," spresnila Glevická. Zámerom je vytvoriť priestor, ktorý rozšíri kapacity nástupištia pridaním prestrešenia a miesta na sedenie a z dlhodobého hľadiska zvýši adaptabilitu na zmenu klímy.



Architekti navrhli vytvoriť "zelenú pasáž" ponad nástupný priestor zastávky, prostredníctvom korún stromov a podsvietenej konštrukcie pergoly porastenej popínavými rastlinami. Do priestoru pridali konštrukciu prepojenú oceľovým lankovým systémom slúžiacim pre rast popínavých rastlín, ktoré majú zabezpečiť tienenie nástupišťa MHD v letných mesiacoch.



"Vegetačná pergola pomôže na frekventovanej zastávke znížiť prehrievanie povrchov. Existujúce vzrastlé stromy budú ošetrené. Súčasný chodník bude zachovaný a doplnený o nový prepájajúci úsek, nadväzujúci na novovytvorený centrálny priestor," priblížila Glevická. Nové spevnené plochy sú navrhnuté z mlátu, majú teda vodopriepustnú funkciu.



Do priestoru pribudnú lavičky, odpadové koše, stojany na bicykle a piknikové sedenie s herným prvkom - šachovnicou. Odstránená bude podľa Glevickej reklama, ktorá sa momentálne v priestore nachádza a bezpečnosť územia sa má okrem zrevitalizovanej zelene zvýšiť aj novým verejným osvetlením.



Táto zastávka je významným tranzitným bodom pre ľudí bývajúcich v okolí, či navštevujúcich neďaleké trhovisko. V jej blízkosti sa nachádzajú významné inštitúcie ako ministerstvo financií, Úrad vlády SR, Slovenský rozhlas i Slovenská technická univerzita. Využívajú ju tiež domáci a aj turisti smerujúci zo železničnej Hlavnej stanice do centra mesta.



Jej revitalizácia je súčasťou programu obnovy verejných priestorov Bratislavy s názvom Živé miesta.